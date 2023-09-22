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Военное обозрение

«Может эффективно подавлять беспилотники»: в западной прессе оценили установку на российские танки постановщика помех «Волнорез»

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Источник изображения: topwar.ru

Российская оборонка продемонстрировала портативный постановщик помех, предназначенный для установки на мобильную технику в целях ведения борьбы с вражескими беспилотниками.

Отвечая на вызов со стороны БПЛА, Россия представила свою последнюю контрмеру – радиоэлектронный глушитель «Волнорез». Эта передовая система была впервые показана, будучи установленной на танке Т-80БВМ, привлекая внимание военных аналитиков по всему миру

- говорится в издании World Defence News.

Как указывается, «Волнорез» без затруднений (с помощью магнитов) монтируется на башне танка для противодействия атакам БПЛА, работая на 360 градусов в широком диапазоне частот от 900 до 3000 МГц.

Этот широкий спектр гарантирует, что новое изделие может эффективно подавлять различные беспилотники, работающие в этом диапазоне. Благодаря способности подавлять сигналы БПЛА на расстоянии более километра, «Волнорез» является мощным средством сдерживания воздушных угроз

- дается оценка в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

После воздействия помех большинство БПЛА либо отклоняются от курса, врезаясь в землю, либо остаются неподвижными, топчась на месте, пока они не восстановят сигнал или не исчерпают свои запасы энергии.

Как поясняется, имеется мнение, что для бесперебойной работы «Волнореза» необходима вспомогательная силовая установка. Однако ранние испытания системы проводились на танке Т-72Б3, на котором ее не было.

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Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Проекты
БПЛА
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