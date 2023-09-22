«Может эффективно подавлять беспилотники»: в западной прессе оценили установку на российские танки постановщика помех «Волнорез»

Источник изображения: topwar.ru
Российская оборонка продемонстрировала портативный постановщик помех, предназначенный для установки на мобильную технику в целях ведения борьбы с вражескими беспилотниками.
- говорится в издании World Defence News.
Как указывается, «Волнорез» без затруднений (с помощью магнитов) монтируется на башне танка для противодействия атакам БПЛА, работая на 360 градусов в широком диапазоне частот от 900 до 3000 МГц.
- дается оценка в западной прессе.
Источник изображения: topwar.ru
После воздействия помех большинство БПЛА либо отклоняются от курса, врезаясь в землю, либо остаются неподвижными, топчась на месте, пока они не восстановят сигнал или не исчерпают свои запасы энергии.
Как поясняется, имеется мнение, что для бесперебойной работы «Волнореза» необходима вспомогательная силовая установка. Однако ранние испытания системы проводились на танке Т-72Б3, на котором ее не было.