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ТАСС

Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN WARNAND

Шарль Мишель подчеркнул, что намерения атаковать территорию РФ "никогда не было"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Евросоюз предоставляет Украине оружие исключительно для самообороны, а не для атак на территорию России. Такую версию развития событий изложил глава Евросовета Шарль Мишель, общаясь с журналистами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны", - утверждал он.

Мишель в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет помогать Украине столько, сколько потребуется. 

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