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ТАСС

В Белом доме заявили, что допфинансирование Украины позволит снабдить ВСУ накануне зимы

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби считает, что вооружения, которые Вашингтон сможет передать Киеву, существенно повлияют на способности Украины на поле боя

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Белый дом считает, что Конгресс США должен одобрить выделение Киеву дополнительного финансирования, поскольку это позволит снабдить Украину всем необходимым на поле боя накануне зимы.

"Мы считаем, что этот запрос соответствовал нуждам Киева с точки зрения мощностей, в которых, по нашему мнению, Украина будет нуждаться осенью и накануне зимы. <...> По мере того, как мы приближаемся к концу года, становится все сложнее проводить операции на земле, по мере ухудшения погоды накануне декабря становится сложнее проводить операции в воздухе. Поэтому критически важно, чтобы Конгресс одобрил этот запрос о дополнительном финансировании", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Кирби утверждает, что вооружения, которые Вашингтон сможет передать ВСУ, задействовав эти средства, "окажут существенное влияние на способности Украины на поле боя".

Представитель Белого дома добавил, что администрация президента США Джо Байдена готова взаимодействовать с законодателями в связи с этим запросом. "Последние 18 месяцев мы информировали и продолжаем информировать членов Конгресса от обеих партий о помощи, которую мы оказываем Украине, и зачастую это происходит на закрытых заседаниях", - пояснил Кирби.

Исполнительная ветвь власти США 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.

Как сообщила 15 сентября газета The Hill, специализирующаяся на освещении деятельности Конгресса, республиканцы в Палате представителей выражают все больше сомнений в необходимости одобрения этого запроса. Издание отметило, что республиканцы в нижней палате Конгресса, придерживающиеся крайне правых взглядов, "давно выступали против дальнейшего выделения средств Украине". Однако, как уточнялось в статье со ссылкой на ряд других законодателей, все больше "умеренных республиканцев в Палате представителей также выражают озабоченность" по вопросу предоставления дополнительных средств Киеву. 

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Страны
США
Украина
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