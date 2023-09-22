Войти
ТАСС

Страны БРИКС выразили поддержку председательству РФ в объединении в 2024 году

293
0
+1
Встреча стран-участниц БРИКС в штаб-квартире ООН
Встреча стран-участниц БРИКС в штаб-квартире ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Также главы МИД объединения поддержали реформу ООН, включая ее Совет Безопасности

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главы МИД БРИКС на встрече на полях ГА ООН выразили полную поддержку председательству России в объединении, которое начнется 1 января 2024 года. Текст заявления министров размещен на сайте МИД РФ.

"Министры были проинформированы о ходе подготовки к предстоящему председательству России в БРИКС в 2024 году. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия", - сказано в документе.

Также министры отметили, что ожидают проведения полноформатной встречи глав МИД стран БРИКС в России в 2024 году.

Главы внешнеполитических ведомств также обозначили позиции своих стран по конфликту на Украине и вокруг нее и с признательностью отметили предложения по посредничеству для урегулирования.

"Министры вновь обозначили свои национальные позиции в отношении конфликта на Украине и вокруг нее, озвученные на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, и отметили c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в документе.

Реформа ООН

Кроме того, министры выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих регионах мира. "Они подтвердили приверженность мирному разрешению разногласий и споров путем диалога и всесторонних консультаций на основе координации и сотрудничества и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов. Они вновь подчеркнули необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права и оказания гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, закрепленными в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, министры иностранных дел поддержали реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности, для повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы, и поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности", - указали в дипведомстве.

Кроме того, главы дипведомств в ходе встречи "подчеркнули, что участие стран БРИКС в работе Совета Безопасности ООН, включая Бразилию в качестве избранного члена на период 2022-2023 годов, является ценной возможностью для дальнейшего повышения значимости нашего диалога по вопросам международного мира и безопасности и для продолжения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес".

На Смоленской площади также указали, что министры отметили "важность постоянных усилий, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности ООН по выполнению своих мандатов". "Они призвали страны БРИКС к дальнейшему сотрудничеству в области улучшения ресурсного обеспечения ООН, ее административного управления и бюджета, сохранения роли государств-членов в качестве движущей силы ООН, а также обеспечения более эффективного надзора за деятельностью Организации и ее укрепления", - подчеркивается в заявлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Украина
ЮАР
Компании
ООН
Проекты
БРИКС
Похожие новости
30.06.2023
Bloomberg: участники встречи по Украине в Дании не сошлись во мнениях по урегулированию
21.06.2023
Конфликт на Украине: формул мира все больше, но до мира пока далеко? - Мнения ТАСС
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
18.04.2023
Запад стал для большинства стран "приятелем". Геополитика не будет прежней
21.09.2022
Бунт против Запада: вот как Россия видит будущий миропорядок
23.06.2022
Саммит БРИКС станет для Запада ясным сигналом: Россия не одинока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:05
  • 55373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания