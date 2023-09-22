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ТАСС

США и Республика Корея обсудили на учениях возможное сотрудничество РФ и КНДР в космосе

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Стороны также провели переговоры на рабочем уровне

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Представители министерств обороны США и Республики Корея во время теоретических штабных учений обсудили возможное сотрудничество РФ и КНДР в космосе. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Южнокорейскую сторону на учениях возглавлял директор департамента оборонной политики министерства Чхве Бён Ок, американскую - заместитель помощника министра обороны по вопросам космического пространства и противоракетной обороны Джон Хилл. Учения, которые прошли в Сеуле 19-20 сентября, представляли собой моделирование ситуаций с помощью теоретических обсуждений. Стороны также провели переговоры на рабочем уровне.

"Республика Корея и США приняли во внимание возможность сотрудничества между Россией и Северной Кореей в космосе, о которой стало известно недавно, и поделились своими оценками в этой связи", - заявили в южнокорейском оборонном ведомстве. Учения позволили сторонам сблизить позиции и представления о возможных мерах в ответ на угрозы из космоса. США и Республика Корея также обсудили направления взаимодействия в этой сфере в средне- и долгосрочной перспективе.

КНДР предприняла две неудачные попытки запуска военного спутника - 31 мая и 24 августа. После второго пуска в космическом агентстве КНДР заявили о намерении осуществить очередную попытку в октябре.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами. 

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