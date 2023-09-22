На вооружении ВСУ замечена редкая испанская бронемашина BMR-600 VRAC

Источник изображения: topwar.ru
По мере продолжения украинского конфликта растет разнообразие военной техники, имеющейся на вооружении ВСУ. Порой встречаются крайне редкие экземпляры. Например, было замечено изделие испанской оборонки BMR-600 VRAC («машина для разведки загрязненных районов»), предназначенное для работы в зонах катастроф.
- говорится в издании Autoevolution.
Машина РХБЗ BMR-600 VRAC является специализированной модификацией БТР Pegaso BMR-3560, субварианта БТР BMR-600, впервые изготовленного в 1979 году концерном ENASA для испанской армии и построенного в основном из алюминиевой брони. Впоследствии BMR-600 VRAC (по крайней мере экземпляр, оказавшийся на Украине) подвергся переоборудованию, превратившись в бронированную медицинскую машину.
Источник изображения: topwar.ru
- полагают в издании.
Хотя вполне возможно, что в лихорадочных попытках Европы вооружить киевский режим BMR-600 VRAC была изъята из арсеналов испанской армии, восстановлена и приведена к виду санитарной машины.