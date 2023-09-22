Войти
Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечена редкая испанская бронемашина BMR-600 VRAC

254
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По мере продолжения украинского конфликта растет разнообразие военной техники, имеющейся на вооружении ВСУ. Порой встречаются крайне редкие экземпляры. Например, было замечено изделие испанской оборонки BMR-600 VRAC («машина для разведки загрязненных районов»), предназначенное для работы в зонах катастроф.

Видимо, это самая редкая военная машина из всех существующих в настоящее время на Украине. Считается, что всего были выпущены три экземпляра

- говорится в издании Autoevolution.

Машина РХБЗ BMR-600 VRAC является специализированной модификацией БТР Pegaso BMR-3560, субварианта БТР BMR-600, впервые изготовленного в 1979 году концерном ENASA для испанской армии и построенного в основном из алюминиевой брони. Впоследствии BMR-600 VRAC (по крайней мере экземпляр, оказавшийся на Украине) подвергся переоборудованию, превратившись в бронированную медицинскую машину.

Источник изображения: topwar.ru

Логично предположить, что она попала в Восточную Европу через аукционы, будучи выкупленной из излишков у одного из иностранных операторов BMR, таких как Египет, Перу, Марокко, Мексика или Саудовская Аравия

- полагают в издании.

Хотя вполне возможно, что в лихорадочных попытках Европы вооружить киевский режим BMR-600 VRAC была изъята из арсеналов испанской армии, восстановлена и приведена к виду санитарной машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Марокко
Мексика
Перу
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
BMR-600
Похожие новости
01.06.2022
Как относятся к России во всем мире? Не так, как хотелось бы Западу
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
17.08.2018
BMR-600. Испанский "привет" из 70-х
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
07.10.2011
Импорт орудий и минометов в 2003-2010 гг. осуществили 60 стран на сумму 5,7 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 08:15
  • 55372
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания