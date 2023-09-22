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ТАСС

Зеленский в ООН выдвинул России два условия для завершения конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Украины вновь представил свою "формулу мира", игнорирующую российские интересы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы

Он вновь повторил тезисы о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. При этом он назвал эти пункты условием лишь для прекращения боевых действий.

Зеленский выступал на украинском языке, который не является официальным языком ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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