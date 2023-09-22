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ТАСС

Корабли Северного флота выполнили практические стрельбы в ходе учений по ПВО в Арктике

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

В маневрах приняли участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота отработали практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы в ходе учений по противовоздушной обороне (ПВО) в Арктике. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения условного противника. Практический эпизод учений выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов "Кинжал" и зенитных артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", которые выполнили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитируемой воздушной цели", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что аналогичные учебно-боевые мероприятия отработал экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов", который действует в акватории Баренцева моря в соответствии с планами учений с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота.

Учения с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья Российской Федерации стартовали 18 сентября. В ходе маневров отработано взаимодействие между корабельными группировками и береговыми ракетными дивизионами при решении совместных задач в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей, проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота при решении задач по защите морских коммуникаций и Северного морского пути.

В учениях задействовано до 1,8 тыс. человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. 

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Страны
Россия
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АК-630 Ласка
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