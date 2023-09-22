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Военное обозрение

Индийская оборонка «вернула к жизни» американские броневики Cadillac Gage для Филиппин

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Филиппин реализует программу LARSU, предусматривающую восстановление и модернизацию американских броневиков времен Вьетнамской войны. При этом основным подрядчиком является компания Larsen Toubro Ltd – одно из основных предприятий индийской оборонки.

Исполнитель работ успешно справился с задачей и «вернул к жизни» парк броневиков Cadillac Gage V-150 Commando и V-300. После модернизации данные машины получили систему охлаждения и усовершенствованные компоненты: силовой агрегат, средства управления, карданные валы, колеса и шины, электрические системы, подвеску, тормоза и топливную систему. Кроме того, предполагается модернизация башни.

Cadillac Gage V-150 Commando, также известный на военной службе США как M706, представляет собой бронеавтомобиль с амфибийными возможностями, первоначально разработанный для Корпуса военной полиции США во время войны во Вьетнаме. Он играл жизненно важную роль в сопровождении конвоев и совмещал функции БТР и обычного БА. На вооружении филиппинских войск состояло 185 единиц серии Commando.

Cadillac Gage LAV-300, первоначально называвшийся V-300, представляет собой семейство американских легких бронеавтомобилей с множеством конфигураций. Эта техника была модернизирована для Корпуса морской пехоты Филиппин. LAV-300 имеет экипаж из 3 человек и может перевозить 9 пассажиров. Машина может развивать максимальную скорость 105 км/ч с запасом хода 925 км.

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Страны
Вьетнам
Индия
США
Филиппины
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