Новая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получила увеличенную дальность поражения

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Новейшей неуправляемой авиационной ракете С-8КЛ увеличили дальность поражения, решение принято на основе опыта боевого применения штурмовой авиации в зоне спецоперации. Об этом заявили разработчики боеприпаса из Института прикладной физики.

НАР С-8КЛ представляет собой неуправляемую авиационную ракету с кассетной головной частью, разработанную на основе советской НАР С-8 калибра 80 мм, применяемую с вертолетов армейской авиации и штурмовиков Су-25. Дальность поражения этой ракеты составляла всего 4 км, что явно недостаточно для нанесения ударов в условиях действия ПВО противника. Поэтому было принято решение увеличить дальность поражения С-8КЛ за счет тонкостенного двигателя со сниженной массой и более современным высокоэнергетическим топливом. Как заявляют разработчики, это позволило не только увеличить дальность, но и боевую часть части, доведя массу ВВ до 7,3 кг.

Модернизация проводится на основе опыта боевого применения и в первую очередь касается повышения дальностей в связи с действиями в условиях ПВО. (...) это дает возможность использовать не моноблочную боевую часть, а поделить ее и сделать кассетной. Эффективность и дальность боевого применения ракеты значительно повысились

- приводит ТАСС слова представителя Института прикладной физики.

На сегодняшний день опытно-конструкторские работы завершены, снаряд производится, но в "ограниченных количествах", испытания вышли на завершающий этап. Литера "О" изделию была присвоена в конце 2022 года, а это означает что ракета фактически готова к серийному выпуску.

Новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-8КЛ впервые представили на международном форуме "Армия - 2023". Ракета имеет кассетную боевую часть с кумулятивно-осколочными боевыми элементами в количестве 24 штук. Как и базовый боеприпас, С-8КЛ запускается со всех стандартных блоков НАР, а также интеллектуальных Б-8В10-УВ.