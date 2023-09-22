Войти
Военное обозрение

Новая неуправляемая авиационная ракета С-8КЛ с кассетной боевой частью получила увеличенную дальность поражения

303
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новейшей неуправляемой авиационной ракете С-8КЛ увеличили дальность поражения, решение принято на основе опыта боевого применения штурмовой авиации в зоне спецоперации. Об этом заявили разработчики боеприпаса из Института прикладной физики.

НАР С-8КЛ представляет собой неуправляемую авиационную ракету с кассетной головной частью, разработанную на основе советской НАР С-8 калибра 80 мм, применяемую с вертолетов армейской авиации и штурмовиков Су-25. Дальность поражения этой ракеты составляла всего 4 км, что явно недостаточно для нанесения ударов в условиях действия ПВО противника. Поэтому было принято решение увеличить дальность поражения С-8КЛ за счет тонкостенного двигателя со сниженной массой и более современным высокоэнергетическим топливом. Как заявляют разработчики, это позволило не только увеличить дальность, но и боевую часть части, доведя массу ВВ до 7,3 кг.

Модернизация проводится на основе опыта боевого применения и в первую очередь касается повышения дальностей в связи с действиями в условиях ПВО. (...) это дает возможность использовать не моноблочную боевую часть, а поделить ее и сделать кассетной. Эффективность и дальность боевого применения ракеты значительно повысились

- приводит ТАСС слова представителя Института прикладной физики.

На сегодняшний день опытно-конструкторские работы завершены, снаряд производится, но в "ограниченных количествах", испытания вышли на завершающий этап. Литера "О" изделию была присвоена в конце 2022 года, а это означает что ракета фактически готова к серийному выпуску.

Новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-8КЛ впервые представили на международном форуме "Армия - 2023". Ракета имеет кассетную боевую часть с кумулятивно-осколочными боевыми элементами в количестве 24 штук. Как и базовый боеприпас, С-8КЛ запускается со всех стандартных блоков НАР, а также интеллектуальных Б-8В10-УВ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-8
Су-25
Похожие новости
18.05.2023
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик"
08.07.2022
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
28.05.2019
Авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" направлены на испытания
18.02.2019
Ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания
17.11.2015
Короткая палуба
19.05.2015
Летчики ВВС на "Авиадартсе" преодолеют заслон из "Панцирей" и С-300
03.09.2013
С «Вихрем» по жизни
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 08:15
  • 55372
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания