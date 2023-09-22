Войти
Военное обозрение

Новую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum предложили иностранным покупателям

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Разработанная Заводом имени Дягтерева снайперская винтовка "Корд" под новый калибр .338 Lapua Magnum выходит на мировой рынок вооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Госкомпания начала вывод на оружейный рынок новой снайперской винтовки Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum, позволяющей поражать цели на дальней дистанции. Винтовку презентовали на международном форуме "Армия-2023". Кроме того, "Рособоронэкспорт" предложил иностранным покупателям несколько новейших образцов российского оружия.

Среди продвигаемых "Рособоронэкспортом" на мировом рынке новейших образцов продукции: автоматы Калашникова АК-308, АК-19, снайперская винтовка Чукавина СВЧ, пистолет Лебедева ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы Корд 6П68 и 6П67 со сбалансированной автоматикой, созданная по схеме булл-пап высокоточная винтовка Корд-338LM и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12

- говорится в сообщении компании.

Снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum (8,68×70 мм) конструкторы ЗиДа создавали два года, на данный момент ее готовят к серийному производству после этапа опытной войсковой эксплуатации. Как заявил представитель завода, винтовку испытали в Сирии, также она применялась в зоне спецоперации, где получила положительные отзывы от военных.

Винтовка имеет планки Пикатинни, что позволяет устанавливать любую оптику, тепловизионные, ночные прицелы, также винтовка может комплектоваться различными глушителями.

На вооружении российской армии стоит АСВК/КВСК 6В7 "Корд-М" калибра 12,7 мм, поступившая в войска в 2013 году. Впоследствии она была доработана с целью уменьшения веса, увеличения ресурса до 4500 выстрелов, были введены более эффективный патентованный дульный тормоз, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза и маскирующий вспышку огня в ночное время, регулируемая щека из алюминия, регулируемый затыльник, а также появилась возможность регулировки усилия спуска. Винтовка магазинная пятизарядная с продольно-скользящим поворотным затвором, ствол "свободно-плавающий". Штатно устанавливается оптический прицел 1П88-2 переменной кратности. Входит в экипировку "Ратник".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КСВК
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Похожие новости
18.02.2021
В ОАЭ намечен премьерный показ автомата АК-19
28.11.2018
Выставка контртеррористических вооружений и средств IDEAS 2018 открывается в Пакистане
27.11.2018
Рособоронэкспорт представляет на выставке IDEAS 2018 проверенные в боевых условиях средства борьбы с терроризмом
27.11.2018
"Рособоронэкспорт" представит технику для борьбы с терроризмом на выставке IDEAS 2018
12.10.2018
Почему в США хотят копировать российское оружие
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 08:15
  • 55372
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 05:42
  • 31
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 22.09 03:41
  • 36
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 02:11
  • 29
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.09 19:07
  • 4
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 18:24
  • 1
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"
  • 21.09 16:07
  • 3
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 15:57
  • 3
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 15:25
  • 32
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 21.09 15:17
  • 2644
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания