Новую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum предложили иностранным покупателям

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Разработанная Заводом имени Дягтерева снайперская винтовка "Корд" под новый калибр .338 Lapua Magnum выходит на мировой рынок вооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Госкомпания начала вывод на оружейный рынок новой снайперской винтовки Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum, позволяющей поражать цели на дальней дистанции. Винтовку презентовали на международном форуме "Армия-2023". Кроме того, "Рособоронэкспорт" предложил иностранным покупателям несколько новейших образцов российского оружия.

Среди продвигаемых "Рособоронэкспортом" на мировом рынке новейших образцов продукции: автоматы Калашникова АК-308, АК-19, снайперская винтовка Чукавина СВЧ, пистолет Лебедева ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы Корд 6П68 и 6П67 со сбалансированной автоматикой, созданная по схеме булл-пап высокоточная винтовка Корд-338LM и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12

- говорится в сообщении компании.

Снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum (8,68×70 мм) конструкторы ЗиДа создавали два года, на данный момент ее готовят к серийному производству после этапа опытной войсковой эксплуатации. Как заявил представитель завода, винтовку испытали в Сирии, также она применялась в зоне спецоперации, где получила положительные отзывы от военных.

Винтовка имеет планки Пикатинни, что позволяет устанавливать любую оптику, тепловизионные, ночные прицелы, также винтовка может комплектоваться различными глушителями.

На вооружении российской армии стоит АСВК/КВСК 6В7 "Корд-М" калибра 12,7 мм, поступившая в войска в 2013 году. Впоследствии она была доработана с целью уменьшения веса, увеличения ресурса до 4500 выстрелов, были введены более эффективный патентованный дульный тормоз, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза и маскирующий вспышку огня в ночное время, регулируемая щека из алюминия, регулируемый затыльник, а также появилась возможность регулировки усилия спуска. Винтовка магазинная пятизарядная с продольно-скользящим поворотным затвором, ствол "свободно-плавающий". Штатно устанавливается оптический прицел 1П88-2 переменной кратности. Входит в экипировку "Ратник".