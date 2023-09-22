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ТАСС

В ООН призвали США пересмотреть решение о поставке кассетных боеприпасов Украине

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Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы.
Источник изображения: © AP Photo / Sven Kaestner

Спецдокладчик всемирной организации по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс заявила, что ущерб от их применения будет неизбирательным и растянется на десятилетия

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс потребовала от властей США пересмотреть решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов, отметив, что ущерб от их применения будет неизбирательным и растянется на десятилетия. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В июле она направила американскому правительству срочное сообщение, в котором призвала "предоставить оценку того, насколько решение о передаче кассетных боеприпасов Украине совместимо с обязательствами [США] в области международного права, особенно в отношении абсолютного запрета пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и обязанности защищать право на жизнь всех людей". В ООН так и не получили ответ на этот запрос, и теперь письмо стало достоянием общественности.

Отдельно спецдокладчик выражает озабоченность тем, что в скором времени Вашингтон может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые могут иметь кассетную боевую часть. Она подчеркнула, что такое вооружение может нанести "неизбирательный и серьезный" ущерб гражданскому населению, "как в момент применения, так и после окончания конфликта, причем потенциально в течение десятилетий".

Ранее агентство Reuters сообщало, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". Теперь Соединенные Штаты сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине, указал Путин. 

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