Войти
Известия.ru

В американском сенате призвали США прекратить накачивать Украину оружием

468
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA Press/U.S. Army

Соединенные Штаты должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня. Об этом сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил на мероприятии интернет-портала Axios в среду, 20 сентября.

Он выразил опасение, что ВПК США поставляет Украине слишком много оружия, а производит его недостаточно. По словам сенатора, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий, передает RT.

«Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности», — подчеркнул политик.

Накануне заместитель помощника главы Госдепа по региональной безопасности Мира Резник сообщила, что в ближайшие годы США отправят Тайваню противокорабельные ракеты «Гарпун». Она отметила, что идет работа с индустрией для ускорения данного процесса.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений для тайваньской армии.

В конце августа появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF, сообщает телеканал «Звезда». Госдепартамент США 23 августа одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн. Также в июле Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню, передает НСН.

28 июля официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

14 июля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. При этом он подчеркнул, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
18.09.2023
Ситуацию на Тайване разогреет «Абрамс»
23.05.2023
Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО
17.05.2023
США обостряют ситуацию и стремятся сделать Тайвань "второй Украиной"
15.03.2023
Безумство в квадрате. Польша захотела стать передовиком НАТО по вооружению
18.04.2022
«США хотят превратить Тайвань в Украину для Китая»
19.05.2021
Не будите спящую собаку
12.11.2018
Ядерный привет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:35
  • 55363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.09 14:30
  • 2
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 14:28
  • 29
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 21.09 14:23
  • 2
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 13:01
  • 1
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 12:59
  • 33
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир