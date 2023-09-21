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Военное обозрение

Президент Азербайджана заявил о восстановлении «суверенитета страны» и достижении всех целей в Карабахе

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Источник изображения: topwar.ru

Азербайджан достиг всех поставленных целей в Нагорном Карабахе и восстановил «суверенитет страны». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подводя итоги суток военной операции на территории непризнанной республики.

Вчера Минобороны Азербайджана сообщило о начале военной операции по «установлению мира» в Нагорном Карабахе. После этого азербайджанские войска приступили к обстрелам территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. В результате довольно быстро были поражены азербайджанской артиллерией и беспилотниками позиции карабахской армии.

Теперь Азербайджан требует от НКР выдать государственных и военных деятелей. Лишь в этом случае может быть предоставлен коридор для выхода обезоруженных военнослужащих карабахских вооруженных сил и тех мирных жителей, кто пожелает покинуть территорию Карабаха.

Ожидаемо Армения не стала вмешиваться в конфликт на стороне Нагорно-Карабахской Республики. Более того, в Ереване начались уличные протесты, в ходе которых одно время блокировали даже российское посольство, хотя сам премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал Нагорный Карабах азербайджанской территорией, и было бы странно ожидать, что Россия должна быть более «патриотом Армении», чем сам глава армянского правительства.

Сейчас многие эксперты обсуждают, что ждет Нагорный Карабах и особенно его жителей-армян после завершения боевых действий. Ведь не исключено, что большая часть мирных жителей будет вынуждена покинуть территорию региона, хотя официально Баку заявляет о возможности совместного проживания азербайджанцев и армян в стране.

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