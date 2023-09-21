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ТАСС

Fox: США не поставят ракеты ATACMS Украине в ближайшем будущем

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Баллистическая ракета малой дальности ATACMS
Баллистическая ракета малой дальности ATACMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украина в ближайшее время не получит ракеты ATACMS от США. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал корреспондент телеканала Fox News из Пентагона Лукас Томлинсон со ссылкой на официальных лиц США, имена которых не раскрываются.

"Украина не получит тактические баллистические ракеты ATACMS <...> в ближайшее время", - говорится в его сообщении.

15 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти ракеты. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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