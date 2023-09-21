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ЦАМТО

В Минобороны Украины сообщили о планах локализации производства машин разминирования

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Машина DOK ING MV-4 за работой
Машина DOK ING MV-4 за работой.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 20 сентября. Минобороны Украины ведет переговоры с хорватской и словацкой компаниями относительно локализации производства машин разминирования на территории страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замначальника главного управления противоминной деятельности украинского военного ведомства Олег Шуварский.

"Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской DOK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования на Украине", – приводит слова О.Шуварского телеграм-канал Military Media Center.

Отмечается, что речь идет, в первую очередь, о машинах MV-10, Bozena-4, Bozena-5.

Параллельно военное ведомство вместе с Минэкономики страны проводят сертификацию украинских образцов машин механизированного разминирования, которые будут производиться на украинских предприятиях.

По словам О.Шуварского, сейчас многие украинские производители пытаются изготовить машины такого типа, однако они не отвечают требованиям безопасности. Чиновник добавил, что в настоящее время первоочередная потребность в машинах разминирования оценивается в 64 ед., в то время как эксплуатируется только около 20 механизированных комплексов, сообщает агентство.

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Страны
Украина
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