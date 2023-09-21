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Военное обозрение

Азербайджан использовал пакистанские и белорусские РСЗО при нанесении ударов по Карабаху

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе нанесения дистанционных ударов по позициям армянских войск в Карабахе войска Азербайджана использовали РСЗО пакистанского производства KRL-122 и белорусского В-200 «Полонез».

Как указывается в издании Army Recognition, KRL-122, также известная как Gadab, представляет собой 122-мм ракетную установку на базе БM-21 «Град». Первоначально установленная на шасси грузовика Isuzu, позже она была адаптирована к платформе Reo M35. В видео, опубликованном азербайджанской стороной, РСЗО, видимо, использует в качестве основы Урал-375Д.

В-200 «Полонез» представляет собой белорусскую 300-мм РСЗО, которая может запускать различные типы ракет, включая управляемые и неуправляемые с различными боеголовками. Она сохраняет точность в пределах 30-метрового отклонения даже при максимальной дальности стрельбы в 200 км. Впервые она была представлена в 2015 году. Модернизированный вариант «Полонез-М» может похвастаться увеличенной до 299 км дистанцией огня.

Источник изображения: topwar.ru

Азербайджан многие годы активно готовился к военному противостоянию с Арменией, скупая военную технику преимущественно на нетрадиционных для 2000-2010 годов рынках, в том числе в Турции, Израиле, Белоруссии, Пакистане. В итоге Баку смог обзавестись системами для нанесения дистанционных ударов в обход негласного эмбарго в этом сегменте со стороны Запада и России.

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