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Lenta.ru

В России раскрыли способ уничтожения американских танков Abrams

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Источник изображения: AP Photo/ Sergei Grits

Планируемых к поставки на Украину американские танки Abrams можно уничтожить при помощи противотанковых управляемых ракет, артиллерии, мин, авиации и барражирующих боеприпасов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Танк Abrams является основным танком армии Соединенных Штатов Америки. Помимо США, танк стоит на вооружении у Ирака, Кувейта, Марокко, Саудовской Аравии, Тайваня и Египта. Кстати, у Египта их более тысячи единиц. А всего их выпустили более 10 тысяч. Ранее танки применялись во время войны в Персидском заливе, в Ираке и в Афганистане. Он разрабатывался в 70-х годах, а серийно начал производится с начала 80-х», — сказал Спиридонов.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения боевого применения танки Abrams «очевидно нельзя отнести к неуязвимым танкам».

Во всех реальных конфликтах были боевые потери. В случае применения его в условиях СВО они, так же как и британские Challenger, могут быть уничтожены с использованием противотанковых управляемых ракет (например, «Корнет»), артиллерии, мин, авиации и барражирующих боеприпасов

Александр Спиридонов

зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Парламентарий также сравнил технические особенности Abrams и его российского аналога — танка Т-90.

«Если сравнивать его с российскими танками, например, с Т-90, то он намного тяжелее, но благодаря более мощному газотурбинному двигателю в 1500 лошадиных сил по скорости хода они примерно одинаковы. Одним из основных отличий является численность экипажа: у Abrams — четыре человека, а у российского танка — три, за счет использования заряжающего автомата», — добавил депутат.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что танки Abrams скоро будут доставлены на Украину. «Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят на Украину», — сообщил он.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams. Данилов напомнил, что танки Abrams являются самыми тяжелыми, поскольку весят 80 тонн.

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Страны
Афганистан
Египет
Ирак
Кувейт
Марокко
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Украина
Продукция
M1 Abrams
Корнет
Т-90 "Владимир"
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