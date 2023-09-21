Сербия получила второй пожарный вертолет Ка-32 из России

ЦАМТО, 20 сентября. Второй пожарный вертолет Ка-32 прибыл из России в Сербию. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник.

Глава сербского государства Александр Вучич сообщил в июне, что второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России.

"Вертолет Ка-32 прибыл во вторник в 21.00 (22.00 мск) в аэропорт "Никола Тесла", – сообщило издание.

Как напоминает агентство, тогдашний глава МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в конце октября 2022 года в действии пожарный вертолет Ка-32, полученный из РФ. Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.