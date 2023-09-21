«Франция в итоге разработает собственный истребитель»: в испанской прессе недовольны работами над проектом Rafale Standard 5

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Европейская оборонка не в состоянии консолидироваться несмотря на то, что ее со всех сторон теснит американский ВПК. Так, программа создания «танка будущего» буксует из-за стремления Германии развивать Leopard 2; с аналогичными проблемами сталкивается проект перспективного истребителя FCAS.

Как указывается в испанском издании Infodefensa, новый план обороны Франции на период 2024-2030 годов предусматривает финансирование работ над новой версией истребителя Rafale Standard 5. При этом перспективный самолет FCAS должен заменить примерно к 2040 году имеющиеся на вооружении машины – самолеты Eurofighter в Германии и Испании и Rafale во Франции.

Париж ставит перед собой задачу, заключающуюся в том, что благодаря собственному истребителю Rafale F5 он получит возможности, очень похожие на те, которые предусмотрены в FCAS, но на 10 лет раньше и по более низкой цене, при этом ему не придется ни с кем делиться интеллектуальной собственностью или промышленными компетенциями

- говорится в издании.

Rafale Standard 5 предусматривает переход на новое оборудование и вооружение, с помощью которых будет обеспечена полная связь самолета с окружающей средой и его господство в воздухе. В частности, будут установлены новая РЛС с АФАР и система защиты Spectra NG, а также боевые средства, включая ядерные ракеты AS4NG; ракеты класса «воздух-воздух» Mica NG; «воздух-поверхность» Hammer.

Самолет получит новые возможности, схожие с программой FCAS: дистанционное управление самолетом, возможности радиоэлектронного подавления ПВО, использование БПЛА Neuron в качестве дрона поддержки.

Можно ожидать, что Франция в конечном итоге разработает свой собственный истребитель

- полагают в издании, высказывая недовольство односторонними действиями Парижа.

Тем более подобный прецедент уже имеется. В 1983 году началась совместная программа создания истребителя Eurofighter с участием Франции, Германии, Британии, Италии и Испании. Но различные разногласия, вызванные, в основном, необходимостью Франции иметь корабельную версию, подтолкнули Париж к выходу из проекта в 1985 году и к разработке нынешнего Rafale.

Еще одним важным препятствием на пути к реализации FCAS является ограничительная экспортная политика Германии, которая вызывает подозрения во Франции, более свободной при продаже своей военной техники за границу, что может привести к разногласиям в будущем

- отмечается в издании.