"Северная верфь" спустит на воду восстановленный после пожара фрегат "Проворный" до мая будущего года

Пожар на строящемся для ВМФ России в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвете "Проворный" проекта 20385 (заводской номер 1006), 17.12.2021.

Санкт-Петербург. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Северная верфь" (Петербург) планирует спустить на воду восстановленный после пожара корвет проекта 20385 "Проворный" до мая будущего года, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"Мы планируем спустить корабль на воду в ближайшие полгода, с учетом погодных, климатических отклонений - до мая месяца 2024 года. Корабль восстанавливается, его ждет заказчик", - сказал Орлов "Интерфаксу" в кулуарах международной выставки и конференции "Нева 2023".

По словам генерального директора "Северной верфи", решение о том, что корабль подлежит достройке без снижения эксплуатационных характеристик было принято по результатам анализа повреждений с участием представителей науки и заказчика.

"Сегодня решены все задачи восстановления или поставки нового оборудования для комплектации этого корабля, у нас нет никаких проблем с точки зрения комплектации. Мы его сейчас достраиваем, все основные корпусные конструкции восстановлены, все, что связано с насыщением - все восстановлено, ведется монтаж основного оборудования", - добавил Орлов.

Как сообщалось, пожар на корвете "Проворный" произошел в декабре 2021 года, в огне пострадала надстройка корабля. Корвет планировалось передать ВМФ РФ в конце 2022 года.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" - несет службу на Тихоокеанском флоте ВМФ России. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".