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РИА Новости

Испытания фрегата "Адмирал Головко" планируют завершить в середине октября

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Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

"Северная верфь": фрегат "Адмирал Головко" поступит на флот до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется завершить в середине октября, до конца года он будет передан ВМФ РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов.

"Завершены все виды заводских испытаний, то есть швартовные и ходовые испытания завершены. Мы перешли к государственным испытаниям и сейчас в очень активной фазе их проведения. Рассчитываем, что до середины октября мы закончим государственные испытания и начнем готовить корабль к передаче заказчику", - сказал он РИА Новости на Международной выставке "Нева 2023".

Орлов отметил, что передача фрегата "Адмирал Головко" ВМФ РФ планируется до конца года. "Мы планируем, что если он придет в середине октября, то мы проведем ревизию корабля и дальше заказчик определяет, когда его заберет. Все это должно состояться в этом году. Мы не видим сверхсложных факторов, которые могут сдержать этот процесс", - сказал гендиректор. Ранее сообщалось, что после завершения программы испытаний фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь".

"Адмирал Головко" построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и является третьим фрегатом проекта 22350. Эти корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".

"Адмирал Головко" назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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