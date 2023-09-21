В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР

Картаполов: если КНДР захочет провести учения с Россией, будет только лучше

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов положительно оценил идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР.

"С китайскими нашими друзьями идут давно (учения – ред.), и проводим учения и военно-морские, и сухопутные… Поэтому если наши северокорейские друзья хотят присоединиться, то, я думаю, что это будет только лучше. Во всяком случае, для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в любом случае положительно скажется", - сказал он журналистам. При этом депутат отметил, что для проведения таких учений "должна быть проведена определенная работа".

Также на вопрос журналистов о высказывании замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, - это часть приготовления к военному столкновению с Россией и очередной шаг для дестабилизации ситуации в Европе, Картаполов ответил, что сейчас все учения НАТО так или иначе направлены против России.

"Сейчас все учения НАТО - они направлены… в той или иной степени против России, давайте дождемся, что оно будет из себя представлять, …тогда и оценим", - добавил парламентарий.