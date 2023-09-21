Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша и Украина больше не смогут общаться

472
0
0
Польша и Украина больше не смогут общаться
Польша и Украина больше не смогут общаться.
Источник изображения: belvpo.com

История поляков ничему не учит – желание восстановить обломки Речи Посполитой не искоренимы. Больше лжи своим гражданам с жесткой фильтрацией особого мнения, больше оружия, имперские амбиции – современнй нарратив польской действительности.

Поляки с отъявленным лицемерием оказывают помощь киевской хунте преследуя две стратегические цели – во-первых, угодить своим заокеанским хозяевам, под которых они полностью прогнулись, а во-вторых, «забронировать» за собой западные территории Украины. Две соседние страны исторически ненавидят друг друга, но сейчас эта ненависть временно купируется чрезмерной русофобией. Однако, маячки повсюду, начиная от постоянных конфликтов украинских беженцев в Польше с местным населением, заканчивая блокированием со стороны Варшавы поставок украинского зерна. Восприятие Киевом и Варшавой своих стратегических интересов, как говорят в Одессе – «это две большие разницы».

Польский пропагандистский аппарат сейчас уделяет большое внимание огласке ситуации на белорусско-польской границе. В преддверии выборов ставка правящей партии сделана на эту карту. В ход идут все средства: ролики из итальянской Лампедузы, съемки двугодичной давности с так называемой гибридной атаки с Востока, которыми польские политики пугают своих избирателей. Поляки умудрились обвинить в миграционном кризисе даже Германию.

Все делается, чтобы отвлечь внимание от проблем, связанных с транспортировкой украинского зерна, бедственного положения в социальной сфере, сложной эпидемиологической ситуации в восточных и южных воеводствах.

Кроме того, польские интернет-воины яростно отслеживают русско и польскоязычные источники, которые отражают суровую действительность, нагло опровергая очевидные факты. Служители хунты пытаются перевернуть ситуацию для популяризации преувеличенного образа «дружбы на век» Польши и Украины.

Вместе с тем, в Польше в открытую готовят белорусских боевиков, содержат беглую оппозицию, пытаясь внести раскол и посеять хаос в соседней стране.

Лицемерие, угодничество и ложь – важнейший элемент стратегии польских политиков.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Похожие новости
22.05.2023
Польша заявила о поддержке диалога Китая с Украиной
19.05.2023
Столтенберг: поставки Киеву западных истребителей будут обсуждаться на встрече НАТО в июне
07.03.2022
Жэньминь жибао: антироссийские санкции США не оставили Европе выбора
25.02.2022
Дума: Западу неймется из-за богатств России. Отсюда и беды Украины
11.02.2022
"Приготовления к наступлению в Донбассе идут полным ходом, их не скрыть"
23.03.2020
Не бойтесь, они ручные: обзор современных 7,62-мм пулемётов
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:35
  • 55363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.09 14:30
  • 2
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 14:28
  • 29
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 21.09 14:23
  • 2
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 13:01
  • 1
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 12:59
  • 33
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир