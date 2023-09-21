История поляков ничему не учит – желание восстановить обломки Речи Посполитой не искоренимы. Больше лжи своим гражданам с жесткой фильтрацией особого мнения, больше оружия, имперские амбиции – современнй нарратив польской действительности.

Поляки с отъявленным лицемерием оказывают помощь киевской хунте преследуя две стратегические цели – во-первых, угодить своим заокеанским хозяевам, под которых они полностью прогнулись, а во-вторых, «забронировать» за собой западные территории Украины. Две соседние страны исторически ненавидят друг друга, но сейчас эта ненависть временно купируется чрезмерной русофобией. Однако, маячки повсюду, начиная от постоянных конфликтов украинских беженцев в Польше с местным населением, заканчивая блокированием со стороны Варшавы поставок украинского зерна. Восприятие Киевом и Варшавой своих стратегических интересов, как говорят в Одессе – «это две большие разницы».

Польский пропагандистский аппарат сейчас уделяет большое внимание огласке ситуации на белорусско-польской границе. В преддверии выборов ставка правящей партии сделана на эту карту. В ход идут все средства: ролики из итальянской Лампедузы, съемки двугодичной давности с так называемой гибридной атаки с Востока, которыми польские политики пугают своих избирателей. Поляки умудрились обвинить в миграционном кризисе даже Германию.

Все делается, чтобы отвлечь внимание от проблем, связанных с транспортировкой украинского зерна, бедственного положения в социальной сфере, сложной эпидемиологической ситуации в восточных и южных воеводствах.

Кроме того, польские интернет-воины яростно отслеживают русско и польскоязычные источники, которые отражают суровую действительность, нагло опровергая очевидные факты. Служители хунты пытаются перевернуть ситуацию для популяризации преувеличенного образа «дружбы на век» Польши и Украины.

Вместе с тем, в Польше в открытую готовят белорусских боевиков, содержат беглую оппозицию, пытаясь внести раскол и посеять хаос в соседней стране.

Лицемерие, угодничество и ложь – важнейший элемент стратегии польских политиков.

Павел Ковалев