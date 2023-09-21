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Производитель самолётов SJ-100 и МС-21 начнёт выпуск дронов

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Производитель самолётов SJ-100 и МС-21 начнёт выпуск дронов
Производитель самолётов SJ-100 и МС-21 начнёт выпуск дронов.
Источник изображения: industry-hunter.com

Для начала запустят производство гражданских беспилотников

Генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский заявил, что компания которая производит самолёты SJ-100 и МС-21, собирается начать выпуск гражданских беспилотников.

Беспилотную тему мы сейчас активно прорабатываем и, мне кажется, делаем это правильно. Мы пошли к заказчику — в данном случае для нас это ООО "БАС" (принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании — ГТЛК и фонду НТИ). Уже встречались с коллегами с ГТЛК, обсуждая, что им как заказчикам нужно от такого аппарата. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года, постараемся эти требования зафиксировать на бумаге для того, чтобы дальше могли уже двигаться в этом направлении.

Богинский добавил, что производство гражданских беспилотников может быть запущено уже в следующем календарном году.

Вопрос же не в том, чтобы просто начать производство, — его надо сначала спроектировать под требования заказчика, которые мы, как я уже сказал, до конца года хотим получить. Но вопрос следующей стадии: реализуемы ли эти требования с учётом текущей компонентной базы? И ключевым вопросом будет двигатель.

Кроме того, он не исключал возможность производства военных беспилотников при наличии спроса: 

Если будет такая задача. Опять же, тут вопрос не только в производстве, но и в разработке под требования будущего эксплуатанта.

Андрей Богинский также заявил, что российские гражданские самолёты, скорее всего, будут переведены под единый бренд, но название пока не выбрано.

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  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
МС-21
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