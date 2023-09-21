Британская Aeralis представила концепт модульного реактивного самолета

Самолет Aeralis

Британская компания Aeralis представила интересную концепцию модульного реактивного самолета. Суть ее состоит в том, что к «общему базовому фюзеляжу» можно пристыковывать большое количество модулей, с легкостью создавая самые разные типы самолетов.

К примеру, на него можно установить одноместную, либо двухместную кабину. При установке одноместного кокпита освобождается место для дополнительного топливного бака или оборудования РЭБ. А с установкой в кабине соответствующего оборудования можно собрать и полностью беспилотный аппарат.

Самолет Aeralis

Подобный принцип распространяется и на крылья. Есть внутреннее «базовое» крыло, которое могут «продолжить» несколько вариантов внешних крыльев — длинных и тонких для полетов с высокой подъемной силой, стелс-крыла, стреловидного крыла для полета в скоростном околозвуковом режиме, и крыла, рассчитанного на использование в учебных дозвуковых самолетов. В концепции Aeralis взаимозаменяемы и двигатели, для чего будут разработано несколько вариантов сменных моторных отсеков для разных типов самолетов. Aeralis строит свою работу в тесном сотрудничестве с ведущими американскими и европейскими компаниями из сферы высоких технологий — Honeywell, Thales, Rolls-Royce, Siemens и другими. Как результат — щедрые инвестиции от неназванного «ближневосточного суверенного фонда» в размере $13 млн. и несколько заключенных контрактов с министерством обороны Великобритании. В ближайших планах компании — начало летных испытаний прототипов в 2025 году. Сертификация и первые поставки готовых модульных аппаратов ожидаются в середине 2026 года.

Александр Агеев