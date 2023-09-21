Полковник рассказал о перспективах французских истребителей Mirage на Украине

Французский истребитель Mirage 2000 во многом напоминает американский F-16. Эти самолеты хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Но передать необходимое количество Украине все равно не удастся ввиду того, что Mirage уже сняты с производства. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это основной боевой самолет Франции. Он не новый, конца 80-х годов, но достаточно модернизированный. Mirage 2000 прошел хороший путь, участвовал в боевых действиях в Ираке, в Афганистане. Достаточно неплохой аппарат, который во многом напоминает F-16. Но этих самолетов достаточно мало и в самой Франции, их перестали производить», — сказал военный.

Он объяснил, что для того, чтобы передать истребители Украине, Франции придется изымать их из собственного боевого состава, что может стать проблемой для страны.

«Может, Франция передаст 10-12 самолетов. Но никакой роли на поле боя это не сыграет. Чтобы выполнять задачи полноценно, на поле боя надо иметь порядка 800 самолетов. Такого количества никто не даст», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Париж близок к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.