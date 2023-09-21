Войти
Lenta.ru

Полковник рассказал о перспективах французских истребителей Mirage на Украине

478
0
0
Истребители Mirage 2000I
Истребители Mirage 2000I.
Источник изображения: Airliners.net

Французский истребитель Mirage 2000 во многом напоминает американский F-16. Эти самолеты хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Но передать необходимое количество Украине все равно не удастся ввиду того, что Mirage уже сняты с производства. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это основной боевой самолет Франции. Он не новый, конца 80-х годов, но достаточно модернизированный. Mirage 2000 прошел хороший путь, участвовал в боевых действиях в Ираке, в Афганистане. Достаточно неплохой аппарат, который во многом напоминает F-16. Но этих самолетов достаточно мало и в самой Франции, их перестали производить», — сказал военный.

Он объяснил, что для того, чтобы передать истребители Украине, Франции придется изымать их из собственного боевого состава, что может стать проблемой для страны.

«Может, Франция передаст 10-12 самолетов. Но никакой роли на поле боя это не сыграет. Чтобы выполнять задачи полноценно, на поле боя надо иметь порядка 800 самолетов. Такого количества никто не даст», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Париж близок к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
07.05.2015
В мире растут закупки оружия, и это выгодно Rafale ("Slate.fr", Франция)
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
03.12.2012
Интегрированное поле боя
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:35
  • 55363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.09 14:30
  • 2
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 14:28
  • 29
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 21.09 14:23
  • 2
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 13:01
  • 1
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 12:59
  • 33
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир