Ростех осваивает производство керамических бронеплиток для повышения надежности бронежилетов

Госкорпорации Ростех в рамках развития новых направлений производства осваивает выпуск керамических бронеплиток из спеченного карбида кремния (SSiC) для панелей, которые используются при создании бронежилетов. Завершился очередной этап испытаний, которые подтвердили высокий класс защиты Бр5. Применение этой продукции позволит сделать военную экипировку еще более надежной. [/i]

Керамические бронеплитки производятся на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе». Они обеспечивают эффективное поглощение и рассеивание энергии от различных средств поражения благодаря особой технологии изготовления.

«Ростех продолжает работу по расширению линейки продукции индивидуальных средств защиты. В рамках этой работы Лыткаринский завод освоил новое перспективное направление по выпуску керамических бронеплиток. Данные изделия сегодня очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих. При создании бронеплиток используется особенная − усовершенствованная нашими специалистами − технология холодного изостатического прессования. Она позволяет добиться качественной микроструктуры изделий и стабильных прочностных характеристик. В результате конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми», – сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Созданные на основе керамических бронеплиток панели в ходе испытаний обеспечили защиту не только от стандартного автоматного выстрела, но и от поражения пулями снайперской винтовки СВД, в том числе с бронебойными сердечниками.

Спеченный карбид кремния (SSiC) превосходит по своим характеристикам другие материалы, используемые в керамокомпозитных бронепанелях. Сегодня для их изготовления также применяют карбид бора, который отличается сложной и дорогой технологией производства. В свою очередь бронеплитки из карбида кремния характеризуются высокой прочностью при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства.