Войти
Известия.ru

Военный эксперт оценил мобилизационный потенциал Украины

494
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Военный эксперт Дандыкин заявил, что Украина может мобилизовать еще около 50 тыс. человек

Украина может мобилизовать еще около 50 тыс. человек за счет призыва граждан, ограниченно годных к военной службе. Также ведутся переговоры о возвращении в страну беженцев, которые уехали после начала конфликта. Об этом военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в среду, 20 сентября.

«Первое, за счет чего собираются усилить мобилизацию, — это призыв ограниченно годных людей с болезнями, которые позволяют, по мнению Украины, участвовать в боевых действиях. Посчитали, что могут быть только годные и не годные, никаких ограниченно годных быть не должно», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что некоторые страны откликнулись на призыв Украины вернуть в страну уехавших беженцев. Но теперь после охлаждения отношений с Польшей выдача людей из этой страны крайне маловероятна.

«Существенное увеличение численности за счет наемников тоже маловероятно. Те резервы, которые подготовило НАТО, постепенно сгорают на полях сражений. Сгорают профессионалы. Больше всего людей идет из Польши, но из-за трений этот поток может перейти в маленький ручеек», — заключил военный.

Накануне военкомат Львовской области заявил, что проведет проверку после появления видео, на котором его сотрудники пытались силой задержать мужчину на улице, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 17 сентября, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине обернулась для страны национальной катастрофой. Соскин подчеркнул, что ситуация пришла к опасной точке, поскольку украинских солдат направляют на убой против ВС России на передовой. По его мнению, Украина может оказаться на пороге гражданской войны. По его словам, большая часть мужского населения на Украине будет уничтожена из-за политики президента страны Владимира Зеленского, сообщается на сайте aif.ru.

Днем ранее и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной сообщил, что за год Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, передает RT.

3 сентября украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин. При этом еще в конце июня на Украине расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
28.03.2022
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
31.08.2020
С перезагрузкой следует подождать
07.02.2019
Лоббирование американских интересов может превратить Европу в богом забытый край
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
28.03.2017
Быстрый глобальный контрудар
06.02.2014
Потратить как НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:35
  • 55363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.09 14:30
  • 2
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 14:28
  • 29
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 21.09 14:23
  • 2
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 13:01
  • 1
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 12:59
  • 33
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир