Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году

Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в первой половине 2024 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Спуск на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется в первой половине 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов.

"В первой половине следующего года планируем спустить на воду", - сказал он РИА Новости на Международной выставке "Нева 2023".

Орлов также отметил, что продолжается строительство фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". "Они находятся в строительстве, идет насыщение. Корпуса собраны", - рассказал он.

Фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

В настоящее время на Северном флоте уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь".