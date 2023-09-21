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ТАСС

СМИ сообщили об одобрении поставки ATACMS Киеву всеми ведомствами США

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Тактическая баллистическая ракета Atacms
Тактическая баллистическая ракета Atacms.
Источник изображения: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Окончательное решение за президентом Джо Байденом, говорится в материале журнала Foreign Policy

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Все американские ведомства одобрили поставку тактических баллистических ракет ATACMS Украине, окончательное решение за президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса.

"Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет", - заявил собеседник издания, указав, что все ведомства США согласились на поставку ATACMS.

Журнал утверждает, что "опасения возможной эскалации со стороны России по-прежнему определяют подход США к поставкам вооружений" на Украину.

Газета The Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщила, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, уже этой осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США еще не приняли окончательное решение об отправке ракет. 

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Страны
Россия
США
Украина
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