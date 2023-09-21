Военный эксперт: танк Т-80 производит высокоточные выстрелы "на лету"

Военный эксперт Леонков: российский танк Т-80 способен "лететь"

Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил, почему в Китае восхищаются российским танком Т-80.

Российский "летающий" танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в ходе боевых действий, он обладает "способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур", говорится в статье Национального радио Китая (CNR).

Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил, что российские военные поставили перед предприятием задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что речь идет о самой современной модификации танка Т-80 – Т-80БВМ.

"Танки такой модификации сначала появлялись в зоне боевых действий в Сирийской Арабской Республике и оказались достаточно эффективными. <…> "Летающими" их называют, поскольку они оснащены авиационными двигателями и развивают максимальную скорость свыше 80 километров в час, то есть танк фактически летит. А за счет того, что у него стоит система стабилизации пушки, он "на лету", когда перепрыгивает через препятствия, может производить выстрелы, причем высокоточные. Данные танки предназначаются, прежде всего, для ведения боевых действий в арктических условиях, но специальная военная операция показала, что и в условиях средней полосы, в степных условиях этот танк также эффективен", – рассказал Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, основное преимущество танка – газотурбинный двигатель, созданный на основе авиационных наработок инженеров завода имени Климова.

"Все говорят про то, что у танка Т-80 авиационный двигатель. Кстати, производство этого двигателя после определенных модернизаций возобновлено. Делают эти двигатели на предприятии "ОДК-Климов". Там была проведена их доработка – получился надежный двигатель для дальнейшего серийного производства. То есть сделано все, чтобы возобновить серию, но уже с учетом всех современных реалий. Это означает появление танков, которые будут оснащены всеми современными видами активной и динамической защиты, современными системами управления огнем – для ведения высокоточного огня днем и ночью в любых погодных условиях", – заключил Алексей Леонков.