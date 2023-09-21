Мишустин заявил о более чем двукратном росте изготовления ключевых видов боевой техники

По словам премьер-министра, то же самое можно сказать об автомобилях, системах связи, средствах радиоэлектронной борьбы и разведки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о более чем двукратном увеличении изготовления ключевых видов боевой техники в России. Об этом он рассказал, открывая заседание координационного совета при правительстве страны по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал премьер. "Кратно увеличился выпуск востребованных образцов, за первые восемь месяцев он выше даже не к соответствующему периоду, а ко всему прошлому году. Это касается и ключевых видов боевой техники, изготовление которых выросло более чем вдвое", - сказал премьер. То же самое, по его словам, можно сказать об автомобилях, системах связи, средствах радиоэлектронной борьбы и разведки.

Говоря о решении задачи по обеспечению потребностей российских вооруженных сил, которые были определены на этот период, премьер отметил, что планы-графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. Мишустин напомнил, что во время заседания Военно-промышленной комиссии, которую президент РФ Владимир Путин провел накануне в Ижевске, глава государства высоко оценил проведенной в ОПК работы.

Одновременно, по словам премьера, президент поручил активнее внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции. "Прошу руководителей всех уровней уделить этому вопросу особое внимание. Надо постоянно анализировать соответствующую информацию, получать обратную связь. От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников", - поручил он. Мишустин подчеркнул, что такие сведения позволят конструкторам улучшать характеристики и повышать надежность техники.