Премьер Армении сделал ряд заявлений на фоне решения властей Карабаха и Азербайджана о прекращении огня

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Похоже, что конфликт, по крайней мере его горячая фаза, в Нагорном Карабахе – исчерпан. Власти Азербайджана заявили о приостановке своей «антитеррористической операции» сегодня с 13.00.

Как заявили в Минобороны страны, такое решение было принято после обращения армянского населения региона к Баку при посредничестве российских миротворцев. При этом в ведомстве подчеркнули, что главным условием прекращения боевых действий является полный вывод подразделений ВС Армении и «незаконных вооруженных формирований» с территории Нагорного Карабаха.

В то же время в Степанакерте назвали власти Азербайджана «центральными» в регионе и согласились с вышеупомянутыми условиями.

Кроме того, уже на завтра в Евлахе назначена встреча представителей Баку с армянами, проживающими на территории Карабаха. На ней будут обсуждаться вопросы реинтеграции региона.

В свою очередь, на фоне решения властей Карабаха и Азербайджана о прекращении огня, ряд заявлений сделал и премьер Армении Никол Пашинян.

С его слов, Ереван не принимал участия в переговорах и разработке текста соглашения между Степанакертом и Баку. При этом власти Армении приняли к сведению заявления представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Кроме того, Пашинян продолжает утверждать, что на территории региона не было подразделений армянской армии. Таким образом, ему не понятны пункты вышеупомянутого соглашения о выводе ВС Армении из Карабаха.

Стоит отметить, что в разгоревшемся вчера конфликте премьер Армении занял весьма пассивную позицию, регулярно утверждая об отсутствии намерения у Еревана вступать в конфликт с Баку из-за Карабаха. В то же время, он упрекал в бездействии российских миротворцев, которые в конечном счете и решили проблему.

При этом такая позиция уже вызвала резкое осуждение премьера Армении со стороны его соотечественников. В столице страны вспыхнули протесты, в ходе которых люди обвиняли Пашиняна в том, что произошло в Карабахе, и называли его «предателем».