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РИА Новости

Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия

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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте.
Источник изображения: © РИА Новости / Айк Арутюнян

МО РФ: Азербайджан и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило Минобороны России.

"При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", — сказали в ведомстве.

При этом в Минобороны Азербайджана сегодня заявили о приостановке "антитеррористической операции" в Карабахе с 13:00 20 сентября. В Баку пояснили, что для этого необходимо выполнить ряд условий, в частности незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, оставляют боевые позиции и полностью разоружаются.

В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится 21 сентября в Евлахе.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.

"Локальные антитеррористические мероприятия"

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.

В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.

В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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