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Интерфакс-АВН

В Финляндии начали строить авиабазу для американских истребителей F-35

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Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (военный номер 15-5189) из состава 308-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного крыла ВВС США на финской авиабазе Пирккала во время демонстрационных испытаний HX Challenge 2020 по программе НХ выбора
Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (военный номер 15-5189) из состава 308-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного крыла ВВС США на финской авиабазе Пирккала во время демонстрационных испытаний HX Challenge 2020 по программе НХ выбора перспективного истребителя для ВВС Финляндии, 10.02.2020.
Источник изображения: ВВС США

Хельсинки. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В Финляндии в Рованиеми началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35 производства США.

"Первые истребители сил обороны Финляндии будут поставлены воздушному командованию Лапландии в Рованиеми в 2026 году, и их планируется эксплуатировать до 2060-х годов", - сообщил в среду портал Yle.

Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство - в сентябре. Предполагается, что строительство объектов технического обслуживания, обучения и хранения, а также аэродромных сооружений продлится до 2027 года.

Как ожидается работы обойдутся в сумму около 150 млн евро.

В настоящее время ВВС Финляндии располагают 62 истребителями McDonnell Douglas F/A-18 Hornets. Ранее сообщалось, что в 2025 году начнется их "вывод на пенсию" и в основном предполагается отправить самолеты на запасные части.

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Страны
США
Финляндия
Продукция
F-18
F-35
Компании
MD Helicopters
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