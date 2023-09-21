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РИА Новости

Мишустин рассказал о выполнении планов по обеспечению ВС России

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Председатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Мишустин: планы по обеспечению ВС России выполняют в полном объеме

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Планы по обеспечению ВС РФ выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Планы и графики выполняются в полном объеме, а в ряде случаев со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

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Россия
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Минoбороны РФ
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