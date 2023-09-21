СМИ: Украина близка к получению французских истребителей Mirage 2000

По данным Intelligence Online, речь, в частности, идет о приобретении ВВС ВСУ пока еще не определенного количества подержанных истребителей в варианте Mirage 2000D, предназначенном для нанесения воздушных ударов по наземным объектам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киев и Париж обсуждают возможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Франции. По данным портала Intelligence Online, стороны уже близки к заключению такого соглашения.

По информации ресурса, представители штаба Воздушных сил ВСУ не так давно совершили рабочую поездку во Францию с целью согласовать детали соглашения. Речь, в частности, идет о приобретении ВВС ВСУ пока еще не определенного количества подержанных истребителей в варианте Mirage 2000D, предназначенном для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Как указал портал, эта работа ведется в соответствии с предварительными договоренностями, которых президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон достигли еще в 2022 году. По замечанию интернет-ресурса, несколько месяцев назад французская сторона неофициально уже приступила к подготовке украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. Обучение ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.

О Mirage 2000D

По данным портала Aviacionline, самолеты Mirage 2000D оптимизированы под полеты на предельно малой высоте и в основном выступают в качестве штурмовиков, оказывая огневую поддержку сухопутных подразделений с воздуха. Они могут нести комплексы радиоэлектронной разведки контейнерного типа ASTAC и контейнеры лазерного целеуказания и наведения IR/CCTV. Кроме того, самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG / Storm Shadow и управляемые бомбы с лазерным наведением.

Как свидетельствует Aviacionline, на вооружении ВВС Франции находится более 50 Mirage 2000D, которые в настоящее время проходят промежуточный ремонт с модернизацией на середине срока службы. В процессе этого самолеты оснащают новыми бортовыми компьютерами и дополнительными комплектами навигационного оборудования, что призвано повысить эффективность взаимодействия экипажей с машинами. Также улучшаются возможности этих истребителей по нанесению авиаударов и ведению воздушного боя.

Отмечено, что некоторые из французских Mirage 2000D также получили обновленные средства высокочастотной радиосвязи и системы передачи видео ROVER. Последние, в частности, вместе с каналом передачи данных Link 16 обеспечивают безопасный обмен разведывательной информацией, получаемой при помощи датчиков самолетов, с командными пунктами и другими боевыми платформами.

В Aviacionline считают, что все эти особенности самолета Mirage 2000D весьма интересны ВСУ. Получив их, Украина смогла бы не только увеличить количество носителей крылатый ракет SCALP и Storm Shadow (в настоящий момент их могут применять только украинские бомбардировщики Су-24), но и существенно повысить ситуационную осведомленность своей боевой авиации.

Кроме того, как заявил портал, эти самолеты будут совместимы с истребителями F-16, которые собираются передать Киеву такие страны, как Дания или Нидерланды.