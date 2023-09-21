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ТАСС

В Пятигорске Росгвардия представит более 100 образцов техники и вооружения

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Учения Росгвардии
Учения Росгвардии.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

Помимо современных технических средств на выставке можно будет увидеть образцы вооружения времен Великой Отечественной войны

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 100 образцов современного вооружения, военной и специальной техники представят на выставке "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства" в Пятигорске 23 сентября управление Северо-Кавказского округа Росгвардии. Об этом сообщил журналистам начальник техники и вооружения управления генерал-майор Игит Менафов.

"Выставка не первый год знакомит общественность с достижениями в области обеспечения безопасности. Вниманию посетителей будут представлены технические средства разных сфер деятельности ведомства. Кроме того, предприятия промышленности в области обеспечения безопасности продемонстрируют свои новейшие и перспективные разработки. Всего будет представлено более 100 образцов современной техники и вооружения", - отметил на брифинге Менафов.

Он сообщил, что посетителей выставки познакомят с образцами военной и специальной техники, наземной артиллерией, разными видами стрелкового оружия, системами охраны объектов, техническими средствами медицинской службы, РХБ защиты и разведки, специальной радиоэлектроникой и другим. Также на выставке посетители смогут увидеть образцы вооружения времен Великой Отечественной войны.

"Пройдут и показательные выступления специалистов кинологической службы, занятия по тактической медицине и демонстрационные выступления подразделений специального назначения. Над Новопятигорским озером авиационная группа из состава авиационного полка Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии совершит воздушный пролет вертолетов Ми-8 и Ми-24", - добавил генерал-майор.

Полковник Евгений Матвеев рассказал журналистам, что будут представлены современные образцы автомобильной техники и бронетанкового вооружения, несколько специальных автомобилей различного назначения, среди которых многоцелевой автовездеход "Чаборз" и снегоболотоход "Стэлс". Особое внимание было уделено модульному пистолету Лебедева, который благодаря большому модернизационному потенциалу и возможности установки различных дополнений позволит выполнять обширный диапазон служебных задач.

На брифинге отмечалось, что тыловые подразделения округа представят на экспозицию модернизированные образцы передвижной автомобильной кухни на базе автомобилей "Урал", автомобиля-цистерны для воды, автомобиля-фургона изотермического, прицепной столовой, мобильного пункта питания и передвижной полевой бани, образцы формы одежды военнослужащих и сотрудников. Свои разработки продемонстрируют на выставке организации - производители высококачественной техники разных направлений. 

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Продукция
Ми-24
Ми-8
Компании
Росгвардия
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