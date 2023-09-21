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ЦАМТО

Австрия планирует совместно с Нидерландами приобрести самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

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C-390
Проект военно-транспортного самолёта (ВТС) Embraer KC-390. Источник: Военное обозрение.

ЦАМТО, 20 сентября. Австрия планирует заменить снимаемые с вооружения американские военно-транспортные самолеты C-130 "Геркулес" новыми C-390 "Миллениум" бразильской Embraer, заявила министр обороны Клаудия Таннер.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на австрийского министра, Австрия намерена закупить не менее четырех самолетов C-390 "Миллениум" и на данный момент ведет переговоры с Нидерландами о потенциальном совместном заказе. Контракт должен быть подписан в первой половине следующего года, добавила она.

По информации австрийской газеты Kronen Zeitung в статье от 19 сентября, австрийское правительство уже приняло решение закупить до пяти транспортных самолетов C-390 бразильского производителя Embraer. Самолеты будут получены, начиная с 2026 года. Потенциальный голландский заказ в настоящее время оценивается в пять машин. Контракты в форме межправительственных соглашений, вероятно, будут включать по пять самолетов C-390 для каждой страны плюс обслуживание авиатехники.

Согласно Kronen Zeitung, существует несколько причин для договоренности в форме межправсоглашения. Одной из них являются сроки заключения голландского контракта, переговоры по которому находятся на завершающей стадии, в то время как Австрия еще даже не начала переговоры, что сэкономит время. Другая причина, по-видимому, связанная с первой, заключается в том, что эта процедура позволит избежать таких скандалов, как приобретение истребителей "Еврофайтер Тайфун" около 20 лет назад. С тех пор Австрия избегает закупок военных самолетов напрямую у их производителей и отдает предпочтение межправительственным закупкам со странами-союзниками.

Хотя цифры еще не окончательны, в опубликованных австрийским правительством планах упоминается от четырех до пяти транспортных самолетов, которые должны быть получены к 2032 году. Срок службы нынешних австрийских C-130 подходит к концу и их планируется вывести из эксплуатации в течение шести лет.

Как сообщало в прошлом году Министерство обороны Нидерландов, решение о приобретении C-390M было принято по результатам сравнительной оценки с C-130J "Геркулес" корпорации Lockheed Martin. Было заявлено, С-390М более доступен, он лучше соответствует ряду тактико-технических требований и требует меньших затрат на обслуживание.

Согласно результатам оценки, четыре C-390M смогут выполнить ранее выдвигавшееся требование о налете в 2400 летных часов для пяти C-130J. Однако в связи с возросшими потребностями будет приобретен пятый C-390M. Как предполагается, C-390M также будут использоваться в интересах Европейского транспортного авиационного командования (ETAK – European Air Transport Command).

Минобороны Нидерландов оценивает стоимость программы приобретения C-390M в 1,0-2,5 млрд. евро (1,0-2,6 млрд. долл.).

Как предполагается, самолеты C-390M ВВС Нидерландов не будут оборудованы системой дозаправки в воздухе, поскольку Нидерланды являются членом многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

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Страны
Австрия
Нидерланды
США
Продукция
C-130
EF-2000
Компании
Embraer
Lockheed-Martin
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