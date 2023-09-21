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ТАСС

Зеленский не уверен, добьются ли ВСУ успеха до конца года

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office/ AP

При этом президент Украины не согласился с тем, что позиции Вашингтона и Киева расходятся в вопросе применения ВСУ военной силы против Крыма

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что не знает, смогут ли вооруженные силы страны добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года.

"Я думаю, никто не знает, правда", - ответил он на соответствующий вопрос.

По данным телеканала, Зеленский сказал, что по-прежнему сосредоточен "на получении <...> ракет большой дальности от США". При этом президент утверждает, что "Украина не хочет, чтобы они были нацелены на Россию", но желает сбалансировать "уровень боевых возможностей" противоборствующих сторон. Как заявил Зеленский, если Украина не получит такое вооружение, "это будет потерей" для ее армии и приведет "к большим жертвам [со стороны ВСУ] на поле боя".

При этом президент не согласился с тем, что позиции США и Украины расходятся в вопросе применения ВСУ военной силы против Крыма. "Мы думаем одинаково", - сказал он. Однако в августе телеканал CNN сообщал, что, по мнению некоторых представителей американской администрации, атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

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