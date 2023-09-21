Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел аварию в Воронежской области

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России упал в Воронежской области, экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на военное ведомство.

На данный момент сообщается, что бомбардировщик Су-34 потерпел аварию на территории Воронежской области, экипаж успел катапультироваться, жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, их уже эвакуировали. В Минобороны заявляют, что самолет совершал тренировочный полет, боеприпасов на борту не имел и упал вдали от населенных пунктов. На земле разрушений нет.

Около 10.00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет

- говорится в сообщении.

Причина падения бомбардировщика пока не установлена, этим будет заниматься специальная комиссия. Предварительно сообщается, что это могла быть техническая неисправность.

С большой вероятностью Су-34 базировался на аэродроме "Балтимор" в Воронеже, именно там дислоцируются фронтовые бомбардировщики 47-ого бомбардировочного авиационного полка, переброшенные в 2021 году с Бутурлиновки. Взлетно-посадочная полоса Балтимора позволяет полку использовать бомбардировщики Су-34 с полной боевой загрузкой и заправкой топливом для ударов по позициям ВСУ.

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Использует управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.