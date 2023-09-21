Поддержка Украины под вопросом. Для Киева наступает критический момент

Военная поддержка со стороны Запада позволила Украине выиграть время в противостоянии с Россией. Однако затянувшийся конфликт осложнил политическую ситуацию в США и Европе, поэтому для Киева наступает критический момент, пишет автор статьи в Asahi Shimbun.

Общие дебаты на Генеральной Ассамблее ООН, которые начались 19 сентября, станут ареной для лидеров, наблюдающих за развитием ситуации на Украине и борющихся за контроль над международным общественным мнением.

Шаткость общественного мнения в США в преддверии президентских выборов

19 сентября в ходе общих дебатов на трибуну поднялся президент США Джо Байден, за которым наблюдал украинский лидер Владимир Зеленский. Подчеркнув такие принципы Устава ООН, как территориальная целостность, он спросил: "Как может какая-либо страна, входящая в ООН, быть уверена в собственной безопасности, если она отказывается от основных принципов ради уступок противнику?" Так он призвал поддержать Украину.

Согласно Уставу ООН, главную ответственность за мир во всем мире несет Совет Безопасности. Однако перед лицом действий России, у которой в Совбезе есть право вето, возможности ООН ограничены. Избегая прямого вмешательства в конфликт, администрация Байдена предотвратила распад Украины путем оказания ей военной помощи в сотрудничестве с Великобританией, Германией, Францией и другими странами.

Начавшееся в июне контрнаступление украинских войск постепенно стало давать результаты, в том числе прорыв некоторых российских оборонительных рубежей (не подтверждается данными Минобороны РФ — прим. ИноСМИ). Однако прогресса, который привел бы к существенному возврату территорий, пока не произошло.

В американском обществе, измученном войнами в Ираке и Афганистане, с осторожностью относятся к вмешательству в дела других государств, которое предполагает вливание огромных объемов военной помощи. Руководство Демократической партии Байдена последовательно демонстрирует свою неизменную поддержку Украины, но общественное мнение заметно меняется.

По результатам июльского опроса CNN, проведенного в США, большинство респондентов (55%) заявили, что американский конгресс не должен одобрять выделение дополнительных средств Украине. В Республиканской партии, которая постоянно критикует Байдена, есть весомые аргументы в пользу сокращения поддержки Киева.

На выборах в следующем году борьбу за президентское кресло от республиканцев возглавит Дональд Трамп. Другие ведущие кандидаты также делают акцент на внутренних инвестициях и больше не намерены помогать Украине.

Трамп заявил, что, став президентом, он сможет урегулировать конфликт за 24 часа. В прошлом он неоднократно хвалил президента Путина. Если Трамп, который также предложил выйти из НАТО, снова сядет в президентское кресло, он может начать переговоры с Россией таким образом, чтобы вынудить Украину пойти на территориальные уступки.

Для Байдена, который столкнулся с внутренним кризисом, нынешнее выступление в ООН стало хорошей возможностью продемонстрировать собственную силу и сохранить единство Запада по вопросу помощи Украине.

Зеленский также выступит в штаб-квартире ООН впервые после начала российской спецоперации. Он обратится к странам с формирующейся рыночной экономикой, известным как Глобальный юг, с призывом продемонстрировать поддержку.

21 сентября Зеленский встретится с Байденом, а также лидерами республиканцев в конгрессе. Он обратится с просьбой оказать дальнейшую помощь, куда относится и утверждение дополнительного бюджета, который будет обсуждаться в конгрессе.

Некоторые страны Европы против помощи

НАТО хочет избежать сценария, при котором Европе придется продолжать оказывать поддержку Украине в одиночку без американского союзника. "Я уверен, что сильная двухпартийная поддержка со стороны Соединенных Штатов сохранится и в дальнейшем", — подчеркнул генеральный секретарь альянса Столтенберг в интервью одной из американских газет в мае этого года.

На долю США приходится около двух третей всех военных расходов НАТО. Администрация Байдена также сыграла определенную роль в объединении европейских стран, которые не отреагировали на действия России единым фронтом.

Существует раскол между западноевропейскими странами, которые не хотят сильно провоцировать Россию, и Прибалтикой, а также многими восточноевропейскими странами, которые занимают жесткую позицию. В этом смысле без лидерства США не обойтись.

Опрос ЕС, проведенный этим летом, показал, что более 60% высказались за предоставление Украине военной техники — то же самое наблюдалось и в марте прошлого года. Однако экономический рост в крупных странах — Германии и Великобритании — был вялым, и есть опасения, что настроения могут смениться в худшую сторону.

Признаки этого уже начинают проявляться. В Словакии левая партия, выступающая против военной и другой помощи Украине, лидирует в опросах общественного мнения накануне всеобщих выборов, которые состоятся в конце месяца. Для Киева эти изменения — вопрос жизни и смерти.

В интервью журналу The Economist президент Зеленский заявил, что ощущает изменение обстановки в некоторых помогающих странах. "У меня же есть интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза. Они говорят: “Мы с тобой навсегда”. Но я же вижу, что собеседник не здесь, он не с нами", — заявил он, выражая свое разочарование.

Токио, продолжающий поддерживать Украину вместе с США и Европой, "предоставил ВСУ машины Сил самообороны и другое оборудование в качестве ответа постоянному члену Совета Безопасности (России), которая начала этот конфликт", заявил официальный представитель японского правительства.

В центре внимания вопрос о том, предпримет ли Япония шаги по расширению помощи в ответ на просьбы США, которые испытывают нехватку боеприпасов и других предметов снабжения из-за поддержки Украины.

Авторитет Совета Безопасности, желания развивающихся стран

"Решения, не основанные на диалоге, не будут долговечными. Мы должны попытаться создать пространство для переговоров", – заявил 19 сентября на Генассамблее ООН президент Бразилии Лула да Силва, самопровозглашенный союзник развивающихся стран Глобального юга.

<...> Он выступил против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Для таких развивающихся стран, как Бразилия, с большой долей бедного населения продолжение спецоперации напрямую влияет на их продовольственную безопасность, поэтому они стремятся расширить свое влияние на определенном расстоянии от США и Европы.

В своем выступлении Лула также заявил, что Совет Безопасности теряет авторитет и что необходимо срочно провести его реформу. Он стремится реформировать ООН, при этом утверждая, что в Совет Безопасности должны войти Бразилия, Индия и другие страны.

Китай также занимает отличную от США и Европы позицию по украинскому вопросу.

Пекин поддерживает Москву в противостоянии с Вашингтоном, но с февраля этого года он стал играть роль посредника в достижении мира, представив собственный мирный план и направив специальных посланников в европейские страны. Однако поддержка не получила широкого распространения. Считается, что Китай играет роль посредника, чтобы найти возможности для диалога с Европой.

Автор — Рихито Карубэ (Rihito Karube)