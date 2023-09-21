В Свердловской области начались командно-штабные учения РВСН

В них задействовали более 3 тыс. человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались в Свердловской области, в мероприятии задействуют перспективную специальную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением. В командно-штабном учении будет широко задействована перспективная специальная техника, в том числе инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ-защиты", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что во время учений отработают задачи совершения маневров на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления, а также интенсивных действий диверсионно-разведывательных формирований в районах дислокации войск. "В рамках учения планируется отрабатывать вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения, а также взаимодействия с соединениями и частями Центрального военного округа", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Для поиска и борьбы с ДРФ используются вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами, отметили в МО РФ. "Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования "Листва", - говорится в сообщении.

Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", совершают интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования. "Полевые позиции мобильного ракетного комплекса "Ярс" надежно укрыты в глубине России, но при необходимости пусковые установки могут оказаться практически в любой точке Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в Тагильском ракетном соединении пройдут контрольная комплексная проверка и командно-штабные учения. В ходе них будут отрабатываться вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения.