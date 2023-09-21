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ЦАМТО

"Калашников" запустил новый участок по производству высокоточного оружия

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Промышленный кластер «Калашников»
Промышленный кластер «Калашников».
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

ЦАМТО, 20 сентября. АО "Концерн "Калашников" открыло новый участок по производству деталей управляемых артиллерийских снарядов.

Сдача объекта приурочена ко Дню оружейника – профессиональному празднику работников оборонно-промышленного комплекса, который широко отмечался на крупнейшем оружейном предприятии России.

Для комплектации нового участка дивизиона производства спецтехники было приобретено и законтрактовано более 70 станков для выполнения операций фрезерной и токарной обработки, а также шлифовальное оборудование. В настоящее время на предприятие поступило 20 вертикально-фрезерных станков с ЧПУ, на которых уже завершены пусконаладочные работы с предполагаемым выпуском тестовых деталей для управляемых снарядов. Участок будут обслуживать 10 операторов, которые прошли подготовку и повышение квалификации в Школе производственного обучения концерна.

Это уже второй участок, запущенный на высокоточном производстве в текущем году. Строительные работы и оснащение оборудованием площадей дивизиона продолжатся до января следующего года, что позволит значительно увеличить объем и номенклатуру выпускаемых изделий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
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