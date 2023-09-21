Шойгу ознакомился с ракетами и БПЛА иранского производства на выставке в Тегеране

По окончании осмотра выставки Министр обороны РФ сделал запись в книге почетных гостей

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в среду выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса республики, сообщает российское военное ведомство.

"В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", - говорится в сообщении.

На развернутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетное оружие, стоящее на вооружении аэрокосмических сил республики. В частности, демонстрируются тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства.

По окончании осмотра выставки Шойгу сделал запись в книге почетных гостей.