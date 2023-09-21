Швейцария начала подготовку к "бункерной войне"

Швейцарские вооруженные силы больше не будут продавать частным лицам и организациям военные бункеры, сообщает SwissInfo. По словам министра обороны страны Томаса Зюссли, армия не должна быть выведена из строя "несколькими ракетно-бомбовыми ударами".

Швейцарские вооруженные силы прекращают продажу старых долговременных огневых позиций в горах, так называемых "бункеров". Это решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Кроме того, как заявил в понедельник 18 сентября 2023 года "шеф армии" (высшая военная должность в мирное время) Томас Зюссли, армия намерена перестроить весь порядок военной учебы.

Например, ВВС страны будут обучаться действиям с опорой на импровизированные военно-воздушные базы. В настоящее время военное руководство страны проводит также инвентаризацию имеющихся командных пунктов и опорных боевых объектов обороны, включая долговременные огневые позиции в горах. "Мы должны взять (себе на вооружение) то, что у нас уже есть, — подчеркнул Томас Зюссли. — Пусть даже многие такие бункеры уже рассекречены и их месторасположение всем известно, все равно, даже они могут иметь военное значение. В любом случае вооруженные силы не должны быть выведены из строя всего лишь несколькими ракетно-бомбовыми ударами".

В августе 2023 года военное руководство уже сообщало, что вооруженные силы Швейцарии будут отныне уделять больше внимания самообороне. "Мы всегда должны в первую очередь уметь организовать оборону собственных частей и соединений, а также складов прежде, чем мы будем защищать других", — уточнил Томас Зюссли.

Швейцария также намерена усилить контрразведывательную деятельность. Дальнейшие меры будут касаться порядка снабжения ВС и развития военной инфраструктуры. Сообщать подробности Томас Зюссли отказался. Особенно немногословен он был, отвечая, в частности, на вопрос о находящихся в распоряжении страны резервах боеприпасов.

Напомним, что сейчас мощности, производящие боеприпасы, принадлежат итальянскому производителю вооружений и военной оптики Beretta. "Было бы хорошо, если бы в сфере боеприпасов Швейцария имела определенную автономию", — указал Томас Зюссли.

Продажа швейцарских заводов по производству боеприпасов зарубежным компаниям была политическим решением. "Но теперь в случае кризиса у нас могут возникнуть проблемы. Именно поэтому мы сейчас формируем дополнительные резервы", — сказал Зюссли. В качестве примера он привел решение начать накапливать запасные части для истребителей F-35, которые скоро должны поступить на вооружение ВВС.

По его словам, вооруженные силы Швейцарии уже сейчас осуществляют сотрудничество с армиями других стран. "В чрезвычайной ситуации конечно эта система сработает не сразу. Но при этом, например, члены НАТО не должны недооценивать вклад Швейцарии в поддержание стабильности в Косово. В какой степени Швейцария возьмет на себя там дополнительные задачи?

Конкретных решений пока еще тут не принято. Но Швейцария могла бы внести свой вклад в области кибернетической защиты и противодействия ядерно-биологическим и химическим угрозам", — уточнил Зюссли. Напомним, что на летней сессии парламент Швейцарии продлил швейцарскую миротворческую миссию в Косово до 2026 года.