Войти
ИноСМИ

Швейцария начала подготовку к "бункерной войне"

470
0
0
Бункер гражданской обороны в Швейцарии
Бункер гражданской обороны в Швейцарии.
Источник изображения: © flickr.com / Kecko

Швейцарские вооруженные силы больше не будут продавать частным лицам и организациям военные бункеры, сообщает SwissInfo. По словам министра обороны страны Томаса Зюссли, армия не должна быть выведена из строя "несколькими ракетно-бомбовыми ударами".

Швейцарские вооруженные силы прекращают продажу старых долговременных огневых позиций в горах, так называемых "бункеров". Это решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Кроме того, как заявил в понедельник 18 сентября 2023 года "шеф армии" (высшая военная должность в мирное время) Томас Зюссли, армия намерена перестроить весь порядок военной учебы.

Например, ВВС страны будут обучаться действиям с опорой на импровизированные военно-воздушные базы. В настоящее время военное руководство страны проводит также инвентаризацию имеющихся командных пунктов и опорных боевых объектов обороны, включая долговременные огневые позиции в горах. "Мы должны взять (себе на вооружение) то, что у нас уже есть, — подчеркнул Томас Зюссли. — Пусть даже многие такие бункеры уже рассекречены и их месторасположение всем известно, все равно, даже они могут иметь военное значение. В любом случае вооруженные силы не должны быть выведены из строя всего лишь несколькими ракетно-бомбовыми ударами".

В августе 2023 года военное руководство уже сообщало, что вооруженные силы Швейцарии будут отныне уделять больше внимания самообороне. "Мы всегда должны в первую очередь уметь организовать оборону собственных частей и соединений, а также складов прежде, чем мы будем защищать других", — уточнил Томас Зюссли.

Швейцария также намерена усилить контрразведывательную деятельность. Дальнейшие меры будут касаться порядка снабжения ВС и развития военной инфраструктуры. Сообщать подробности Томас Зюссли отказался. Особенно немногословен он был, отвечая, в частности, на вопрос о находящихся в распоряжении страны резервах боеприпасов.

Напомним, что сейчас мощности, производящие боеприпасы, принадлежат итальянскому производителю вооружений и военной оптики Beretta. "Было бы хорошо, если бы в сфере боеприпасов Швейцария имела определенную автономию", — указал Томас Зюссли.

Продажа швейцарских заводов по производству боеприпасов зарубежным компаниям была политическим решением. "Но теперь в случае кризиса у нас могут возникнуть проблемы. Именно поэтому мы сейчас формируем дополнительные резервы", — сказал Зюссли. В качестве примера он привел решение начать накапливать запасные части для истребителей F-35, которые скоро должны поступить на вооружение ВВС.

По его словам, вооруженные силы Швейцарии уже сейчас осуществляют сотрудничество с армиями других стран. "В чрезвычайной ситуации конечно эта система сработает не сразу. Но при этом, например, члены НАТО не должны недооценивать вклад Швейцарии в поддержание стабильности в Косово. В какой степени Швейцария возьмет на себя там дополнительные задачи?

Конкретных решений пока еще тут не принято. Но Швейцария могла бы внести свой вклад в области кибернетической защиты и противодействия ядерно-биологическим и химическим угрозам", — уточнил Зюссли. Напомним, что на летней сессии парламент Швейцарии продлил швейцарскую миротворческую миссию в Косово до 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швейцария
Продукция
F-35
Компании
Beretta
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
14.07.2023
Силы немалые, но тают очень быстро
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
06.12.2022
Почему закупка американских F-35 может стать головной болью для канцлера Шольца?
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
08.06.2015
Сложная простота военных расходов
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:35
  • 55363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.09 14:30
  • 2
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 14:28
  • 29
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 21.09 14:23
  • 2
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 13:01
  • 1
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 12:59
  • 33
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир