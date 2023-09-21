ЦАМТО, 20 сентября. В День оружейника, 19 сентября, президент России Владимир Путин провел в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

Ниже вступительное слово В.Путина на заседании ВПК приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы проводим очередное заседание Военно-промышленной комиссии – и решили провести его здесь, в Ижевске, в одном из ведущих центров отечественной оборонной промышленности.

Сегодня в России отмечается и День оружейника, и я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК, хочу поблагодарить за ответственный, добросовестный подход к делу.

Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне.

Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом. <…>

Уважаемые коллеги, сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год.

Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи – своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции.

Отмечу, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа Военно-промышленной комиссии. Активно действует в этом направлении и координационный совет при Правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы, и должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали тогда со многими из присутствующих здесь коллег вопросы, которые считали наиболее актуальными, и еще раз хочу повторить эту фразу: результаты есть.

По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза.

Вместе с тем нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В этой связи, мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой.

Сегодня хотел бы обсудить, какие еще позиции и направления нужно усилить, какие проблемные вопросы еще не решены, остаются нерешенными.

Хочу также вновь повторить: в целом предприятия ОПК должны активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, как и прежде повышенное внимание уделять качеству военной продукции.

Вторым вопросом повестки рассмотрим, как идет формирование проекта Государственной программы вооружения на 2025-2034 годы – мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт. Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значение для укрепления обороноспособности и безопасности России.

Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал всех силовых структур, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники.

Формирование новой госпрограммы сейчас ведется Министерством обороны совместно с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. На основании соответствующего решения, которое мною было принято, программа начнет действовать с 2025 года. При этом из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной технике существенно увеличиваются, и здесь понятно, о чем, о каких факторах идет речь. Это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших Вооруженных Сил, появлением новых частей и соединений.

Поэтому необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объемы ее ресурсного обеспечения. Как вы знаете, ряд финансовых вопросов остаются пока нерешенными, и сегодня предлагаю их обсудить и принять сбалансированное решение с учетом экономических возможностей государства. Вы знаете, сейчас идет завершающая работа – работа находится на завершающей стадии по бюджету на следующий год и на трехлетку.

И наконец, последним, третьим вопросом повестки рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию вооружения и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений.

Рассчитываю, что утвержденные сегодня генеральные конструкторы и руководители приоритетных технологических направлений, безусловно, проявят себя и новыми результатами подтвердят свой высокий статус, помогут более эффективно продвигать важнейшие проекты в сфере национальной обороны и безопасности, в том числе возглавят разработку передовых технологий, которые определят завтрашний день, облик российских Вооруженных Сил.

Давайте начнем".