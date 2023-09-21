МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе

МО России: миротворцы в Карабахе продолжают выполнение поставленных задач

В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе.

"На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12.00 19 сентября <...> фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отметили в Минобороны.

Ранее в среду Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе. Накануне Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для восстановления конституционного строя. Условием для установления мира в регионе Баку назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.