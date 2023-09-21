Китай представил штурмовую бронемашину с открытым верхом Lynx Hybrid 6x6

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Китайская оборонка представила новый бронированный штурмовой вездеход Lynx 6x6, оснащенный бензиново-электрической гибридной силовой установкой и имеющий открытый верх.

Как указывается в издании World Defence News, новая машина, предназначенная для десантных и пехотных подразделений, имеет общие элементы конструкции с уже известным вездеходом Bobcat 4х4 и 6x6 (созданным для ВДВ) и может перевозиться военно-транспортным вертолетом Z-8L. Lynx – это первая гибридная техника, которую получит НОАК.

В отличие от Bobcat новое изделие защищено броней, а в десантный отсек и кабину встроены дополнительные стальные пластины, повышающие безопасность личного состава. Усовершенствованные амортизаторы способствуют комфортному вождению. Несмотря на увеличенный вес, Lynx сохранила возможность транспортировки на имеющихся на оснащении НОАК 13-тонных вертолетах.

Lynx предназначена не только для перевозки личного состава, но и может служить в роли боевой платформы, получив на вооружение тяжелые пулеметы, минометы и скорострельные малокалиберные пушки.

Бензиново-электрическая силовая установка Lynx обладает рядом преимуществ: более низким расходом топлива, меньшим уровнем шума и тепловой сигнатуры, улучшенными возможностями при перемещении по сложному рельефу.